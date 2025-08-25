Gasp aspetta i rinforzi

[...] Gian Piero Gasperini ha ragione quando insiste nel chiedere rinforzi, soprattutto in attacco. La squadra che si è vista per almeno 70 minuti contro il Bologna, ha costruito e non ha concluso. La Roma ha quindi bisogno di rinforzi, perché a sette giorni dalla fine del mercato, l'idea è quella di fare quattro acquisti. [...] Il focus è soprattutto rivolto all'attacco, serve l'esterno a sinistra. Che il tecnico voglia Sancho è testimoniato anche dalle sue stesse parole che lasciano una porta aperta. È giusto però che si guardi anche al Piano B. In prima fila c'è Fabio Silva, per cui i contatti con il Wolverhampton non si sono mai interrotti. Lui più di Embolo e più di George del Chelsea: classe 2006 e che la Serie A potrebbe inghiottire. [...] Gasp e la Roma poi, vanno alla ricerca di un vice Angelino, Tsimikas è un opzione scartata, un difensore con Ziolkowski che dovrebbe finalmente sbloccarsi e anche di un centrocampista. [...]

(corsera)