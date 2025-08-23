Gasp all'attacco: "Avrei voluto una rosa più completa ma la Roma punterà al massimo"

Oggi è il Gian Piero Gasperini day, la giornata del sold out all'Olimpico e di un tecnico arrivato alla 600esima panchina in Serie A e che, dopo 9 anni all'Atalanta, inizia la sua nuova avventura al comando della Roma contro il Bologna. [...] Stasera, quindi, il tecnico taglierà un traguardo professionale importante: "È qualcosa di straordinario per me, la squadra arriva con tanta voglia di fare e giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato". Gasp, poi, non ha potuto non rispondere alle domande sul calciomercato dove ha dovuto ribadire: "Mi aspettavo fosse più veloce e mi aspettavo una rosa già completa. La volontà della società è sempre stata la stessa, la realizzazione dei piani è sempre un pò più complicata. Però, devo dire che con i ragazzi abbiamo fatto un gran lavoro finora". [...]

Una settimana che di certo non è stata facile per l'allenatore così come è stato difficile mandar giù l'infortunio di Leon Bailey, andato ko al primo allenamento a Trigoria. [...] Un discorso a parte Gasperini lo ha dedicato al reparto attaccanti e in particolare a Dybala, Ferguson e Dovbyk: "Paulo non ha i novanta minuti nelle gambe, o gioca dall'inizio o a partita in corso. Dovbyk e Ferguson sono giocatori diversi ma entrambi in crescita dal punto di vista dinamico e fisico".

(gasport)