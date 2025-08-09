Frenata per l'infortunato Eguinaldo, in pressing su Fabio Silva

Meno di due settimane all'inizio del campionato, sono tre invece quelle che mancano alla fine del calciomercato. Gasperini ha chiesto altri tre acquisti e Massara è pronto ad accontentarlo. Il primo è in dirittura d'arrivo. Accordo trovato tra la Roma e il Legia Varsavia per Ziolkowski sulla base di 6 milioni di euro più 1,5 di bonus. Limati anche gli ultimi dettagli col giocatore che ha detto no a Monchengladbach, Udinese e Lione. Pronto un contratto fino al 2030. Prossima settimana è previsto il suo arrivo nella Capitale. (...) Un altro acquisto verrà fatto in attacco. Difficile, se non impossibile, portare a Trigoria Echeverri. Il talento del Manchester City gradiva la destinazione, ma il club non ha mai aperto all'inserimento del diritto di riscatto. (...) L'alternativa è Eguinaldo. Brasiliano dello Shakhtar che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il brasiliano, però si è infortunato giovedì nel match contro il Panathinaikos. Arda Turan - allenatore degli ucraini ha parlato delle sue con-dizioni: «Non so per quanto resterà fuori». La Roma continua a guardare in Premier. Fabio Silva piace, ma il Wolverhampton non scende sotto la richiesta di 25 milioni di euro. Impossibile intavolare una trattativa per un prestito con diritto di riscatto: il contratto dell'ex Porto scade nel 2026. Il Borussia Dortmund ne ha messi sul piatto 20 ma il portoghese preferirebbe trasferirsi nella Capitale. (...)

(Il Messaggero)