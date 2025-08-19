Fiorentina e Roma: che duello per Piccoli

[...] La Roma ha inserito Piccoli, insieme a Krstovic, nella short list per il dopo Dovbyk, tutt'altro che incedibile per Gasperini. Attenzione però: sul centravanti montenegrino è piombata anche l'Atalanta per cautelarsi nel caso in cui dovesse sfumare l'arrivo di Muniz. Intanto i giallorossi nel pomeriggio di oggi faranno svolgere le visite mediche a Leon Bailey, e [...] non mollano la presa per Sancho, avendo già ottenuto il sì del Manchester United al trasferimento dell'ala nella Capitale per 23 milioni. [...] In mediana si pensa a Frendrup, Florentino e Magassa come possibili sostituti di Koné, cercato dall'Inter e da club inglesi. In uscita [...] Baldanzi è finito nel mirino dell'Udinese.

(tuttosport)