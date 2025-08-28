Ferguson, manca solo il gol: a Pisa tocca di nuovo a lui. Artem costretto a rincorrere

Sono bastate poche settimane ai tifosi della Roma per innamorarsi di Evan Ferguson. Dall'accoglienza a Ciampino, all'esordio contro il Bologna, l'irlandese ha convinto tutti. [...] Sabato, ha già dimostrato di essere in condizione mettendo in mostra le sue abilità migliori, è mancato il gol ma Gasperini è sicuro che arriverà. [...] La speranza è che la prima possa arrivare contro il Pisa. Nel frattempo, i tifosi del Brighton lo rimpiangono sui social e nonostante è presto per parlare di riscatto, ci sarà da riflettere prima di esercitare o meno i 37 milioni di euro. L'irlandese è diventato il nuovo titolare con Dovbyk che al momento parte dietro nelle gerarchie. L'ucraino l'anno scorso ha convinto a metà realizzando 17 gol, ma, è sparito nei big match e nelle grandi notte europee. Non è l'attaccante ideale per Gasperini, ma, proverà a giocarsi le sue carte. [...]

(Il Messaggero)