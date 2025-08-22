Ferguson in pole, Dybala in corsa

La cornice di un Olimpico sold-out è pronta per l'esordio della Roma contro il Bologna. Gasperini sta definendo la formazione per una sfida complessa, con alcune scelte obbligate e altre legate alle condizioni fisiche dei singoli.

A sorpresa, Evan Ferguson sembra aver scalato le gerarchie ed è ora il favorito per il ruolo di prima punta, superando Dovbyk. Gasperini pare orientato a puntare sulla fisicità e il dinamismo dello scozzese, scommettendo sul rilancio di un talento che, prima degli infortuni, era valutato cifre record in Premier League.

Con l'infortunio di Bailey, le opzioni sulla trequarti si riducono. Matías Soulé, reduce da un precampionato eccellente, è un punto fermo. Al suo fianco, l'ipotesi più probabile è l'avanzamento di El Aynaoui, sfruttandone le capacità di inserimento. Paulo Dybala, ancora in ritardo di condizione, dovrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato come arma a gara in corso, anche se una sua partenza da titolare non è del tutto esclusa. (...)

(corsport)