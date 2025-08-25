Ferguson è già in volo. Forte e cattivo, la Roma è sicura: "Darà tante gioie"

Evan Ferguson sabato sera ha convinto un po' tutti, così tanto che gli è stato affibbiato il paragone con Gabriel Omar Batistuta. Nel ballottaggio con Dovbyk, l'irlandese lo aveva già superato nelle gerarchie prima del match contro il Bologna. Dopo la prima di campionato, poi, la differenza è ancora più ampia, dal momento che Ferguson ha dimostrato di avere ciò che non ha Dovbyk. [...] L'irlandese ha dunque riempito la sua partita di tante cose belle, dovendo lasciare il campo solo perché esausto.

A fine partite sono arrivati anche i complimenti di Gasperini: "Evan è in crescita, lo scorso anno ha giocato poco ed è normale che abbia bisogno di un periodo di rodaggio. È felice di essere alla Roma ed è venuto con la voglia di fare bene. Credo che ci darà delle soddisfazioni in futuro". [...] Adesso, però, bisogna che si confermi a partire dalla sfida di sabato prossimo contro il Pisa. Non sarà una partita semplice e Ferguson dovrà confermare carattere e personalità. [...]

(gasport)