Femminile: giallorosse all'esordio con la Ternana

IL TEMPO - Esordio stagionale per la Roma. A Narni, le giallorosse affrontano la neopromossa Ternana nel primo impegno di Women's Cup (18:30, diretta su Vivo Azzurro TV). Le due compagini dividono il girone C con Milan e Sassuolo. Prima uscita ufficiale agli ordini di mister Rossettini per le capitoline: "Abbiamo fatto un buon lavoro. Le ragazze," ha spiegato il tecnico alla vigilia, "sono state disponibili e hanno voglia di mettersi in gioco. Vogliamo proseguire con il lavoro e fare una grande partita."

La gara precede i preliminari di Champions di mercoledì: "Abbiamo voglia di iniziare. Questa nuova competizione sarà utilissima per rodarci, mettere minuti nelle gambe," ha concluso l'allenatore, "e anche crescere in esperienza come gruppo." Out dalle convocate Viens e Thogersen, rispettivamente per una lesione di medio grado al bicipite femorale del flessore sinistro e una tendinite rotulea.