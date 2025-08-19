Fallita la trattativa per Sancho la Roma adesso punta su Rowe

L’estate del gran rifiuto. Dopo il ripensamento di Rios, che tanto aveva spiazzato il tecnico giallorosso Gasperini e il direttore sportivo Massara, il no alla Roma di Sancho appesantisce il bilancio delle rinunce del mercato estivo. Senza dimenticare il tira e molla per Echeverri, che ha intasato l'agenda della società per quasi un mese. Così la Roma deve ancora una volta correggere la traiettoria in corsa, questa volta trovando un'alternativa nel ruolo più importante per il tecnico: l'ala sinistra, dove Gasp chiedeva un intervento dai primi di luglio.

Sancho avrebbe certo ripagato l'attesa, ma la richiesta di un ingaggio più corposo (circa 7 milioni) rispetto a quello proposto inizialmente (4 milioni e mezzo), ha fatto deragliare la trattativa.

Ora la Roma si trova davanti a un bivio: cercare una soluzione alternativa - piace Jonathan Rowe del Marsiglia - o adattare il nuovo acquisto Leon Bailey a sinistra. [...] Ala destra di piede mancino, Bailey può giocare senza problemi a sinistra, dove in carriera ha dimostrato tanto: 32 gol e 24 assist in 129 partite. La valutazione spetta quindi a Gasperini, che fino a ieri però si aspettava un doppio colpo sulle ali. Ma senza cessioni di rilievo, la Roma [...] non può ancora permettersi di chiudere troppi affari di questo tipo. [...] La società deve quindi aspettare, valutare, bilanciare. Un'attesa che preoccupa Gasperini: dopo l'ultimo test ha suonato di nuovo il campanello d'allarme.

La permanenza di Artem Dovbyk completa il quadro: senza incassare, la Roma non può investire tanto sull'attacco. L'obiettivo è allora completare gli altri reparti: il centrocampo (piace Matteo Pessina, che Gasperini conosce bene), la fascia sinistra (serve un vice-Angelino, con Malacia dello United in pole) e la difesa (Ziolkowski). Capitolo uscite: Kumbulla in prestito al Mallorca, Reale alla Juve Stabia, mentre si cerca una soluzione per Baldanzi e Salah-Eddine.

(repubblica roma)