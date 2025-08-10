Fabio SIlva, Massara vuole lo sconto. Ziolkowski in settimana a Trigoria

La Roma è attivamente sul mercato per rispondere alle richieste di Gian Piero Gasperini, che ha ribadito la necessità di rinforzi in attacco. Se Echeverri è ormai fuori dai piani, i fari restano puntati su Fabio Silva del Wolverhampton, valutato circa 25 milioni. La sua situazione contrattuale complica un prestito con diritto di riscatto, e la Roma punta a ottenere uno sconto, nonostante la volontà del giocatore di vestire giallorosso. Tra le alternative si monitorano anche Eguinaldo (attualmente infortunato), Nelson e Sima.

Per la difesa, l'arrivo di Ziolkowski è imminente, con il polacco che sbarcherà nella Capitale nei prossimi giorni. A centrocampo, nonostante sia stato proposto McKennie, non sono previsti nuovi acquisti al momento, potendo diventare un'opportunità di fine mercato.

Sul fronte delle uscite, il DS Massara è al lavoro per sfoltire la rosa, con almeno tre partenze previste. Kumbulla è in partenza, con la Roma che preferirebbe una cessione definitiva ma è aperta al prestito (interessato l'Espanyol). Anche Hermoso è sul mercato, e Salah-Eddine è fuori dai piani di Gasperini. Infine, Baldanzi potrebbe lasciare il club, dato l'arrivo di un nuovo acquisto nel suo reparto, pur avendo espresso la sua volontà di rimanere a Roma. Gasperini attende i rinforzi prima dell'inizio del campionato.

(Messaggero)