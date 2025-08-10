Fabio Silva, la Roma studia la formula

In un raro incontro avvenuto a Liverpool, il DS Frederic Massara, il vicepresidente Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri si sono riuniti con Gian Piero Gasperini, impegnandosi a trovare rinforzi per il mercato estivo. L'allenatore, seppur soddisfatto del lavoro svolto finora, attende almeno tre innesti: un attaccante esterno (priorità), un'alternativa ad Angeliño e un ulteriore difensore (che prenderà il posto di Kumbulla).

Gasperini ha chiarito la distinzione tra "rafforzamento" (per il salto di qualità Champions) e "completamento" (per colmare lacune nella rosa). Con 22 giorni alla fine del mercato, la Roma ha fissato le sue priorità. L'allenatore ha confermato: "Ho parlato con la proprietà e mi hanno detto delle cose importanti, spero si realizzino".

Fabio Silva del Wolverhampton è il principale obiettivo per l'attacco. La Roma sta negoziando la formula del trasferimento da metà giugno, ma per ottenere un'opzione di acquisto nel 2026 intorno ai 20 milioni, è cruciale che il portoghese prolunghi il suo contratto, in scadenza nel 2026. La situazione è complicata dall'interesse del Borussia Dortmund, che offrirebbe la stessa cifra subito, evitando ai Wolves un braccio di ferro per il rinnovo.

La settimana che inizia sarà decisiva: il Wolverhampton punta a chiudere l'affare, sapendo che Silva avrebbe già dato il suo assenso a Massara e Gasperini. Tra le altre piste per l'attacco si monitorano il brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk e Tyrique George del Chelsea.

(corsport)