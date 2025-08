Fabio Silva in pressing: vuole la Roma

Chiusa la telenovela Wesley e affondato il colpo per Ghilardi, ecco che Massara ora ha il dovere di trovare il trequartista che ha chiesto Gian Piero Gasperini. Tra quelli proposti, per il momento, il preferito è Fabio Silva del Wolverhampton per un fattore di rapporto qualità-prezzo. L'agente del portoghese avrà un nuovo contatto con Massara per cercare di lavorare sull'affare. Il calciatore, però, ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e la Roma non vuole sborsare subito tutti e 15 i milioni chiesti dai Wolves, per cui preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto. Questo vuol dire che prima di passare in giallorosso, Silva dovrebbe rinnovare il suo contratto. L'ipotesi è stata avallata da agente e calciatore, vedremo se sarà accolta anche dal club inglese. [...]

Massara sta lavorando anche su altre piste come Echeverri del Manchester City, Rowe del Marsiglia, Nusa del Lipsia e Tzolis del Brugge sebbene siano più costosi. Tutto dipenderà anche dalla situazione legata ad Artem Dovbyk che il club giallorosso ha messo in vendita e che sta attirando l'interesse di molti club in Liga, Premier League e Serie A. [...]

(corsport)