Fabio Silva, assist alla Roma

[...] Gian Piero Gasperini, come tutti i grandi allenatori, è abituato a semplificare quei concetti che i filosofi del calcio - o presunti tali - tendono talvolta a complicare. [...] I numeri sono facili da leggere e pure da interpretare: la sua Atalanta nel 2024-25 è andata a segno 106 volte in tutte le competizioni. La Roma solo 78. La differenza fa 28, più o meno il contingente di marcature che ci si potrebbe aspettare da Ferguson più un'altra mezza punta. Oppure dai due esterni offensivi che dovrebbero supportare il centravanti irlandese. [...] La sensazione è che alla squadra manchi proprio lo spunto offensivo: tra Kaiserslautern, Lens, Aston Villa ed Everton, i quattro test di medio livello fin qui disputati, la Roma ha segnato appena 4 reti. Poche. La difesa, viceversa, dà segnali incoraggianti. E sarà rinforzata con Ziolkowski, nonostante il ds del Legia Varsavia, proprio ieri, abbia frenato: «Abbiamo rifiutato l'offerta della Roma». I polacchi vorrebbero, oltre ai 6 milioni per il cartellino, anche una percentuale sulla rivendita. La fumata bianca non è così lontana. Tornando all'attacco, quella appena cominciata è la settimana di Fabio Silva, che sta mettendo fretta al Wolverhampton per essere ceduto. [...] Con la Roma avrebbe già un accordo di massima sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni netti l'anno, ma sta incontrando la forte resistenza degli inglesi che chiedono 20 milioni per farlo partire a un anno dalla scadenza. Massara vorrebbe spingersi fino a un massimo di 12-13, oppure trasformare la formula in un prestito con diritto di riscatto anche a cifre più alte, solo che in questo modo gli Wolves dovrebbero prima trattare con il manager Oliveira un prolungamento almeno fino al 2027. Non potendo fare all-in su un solo obiettivo, la Roma sta portando avanti anche altre trattative. Ad esempio è segnalata molto forte su Franculino Gluda Djú, calciatore guineano del Midtjylland, attaccante dal gol facile e dalla fisicità prorompente (è alto 186 cm) che fa anche l'esterno o la seconda punta. [...] La speranza dei giallorossi è che il City, con il passare delle settimane, possa infine ammorbidirsi per il diciannovenne Echeverri. l'argentino nei giorni scorsi ha rifiutato il Girona chiedendo ai connazionali Soulé e Dybala info sul progetto romanista. [...] Nell'agenda di Massara continuano a esserci tanti appunti pure su Eguinaldo, 21 anni, brasiliano dello Shakthar, mentre da ieri è spuntato un interesse per Gustavo Sà, 20 anni, punto di forza del Famalicao. [...]

(Corsport)