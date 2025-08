Evan è una certezza per la Roma e Gasp. Dovbyk può partire

[...] Evan Ferguson si è preso la Roma, la scena e, allo stesso tempo, ha oscurato l'alter ego Artem Dovbyk, finito in seconda fila in questa fase precampionato tra infermeria, voci di mercato e un debutto nell'amichevole col Cannes non troppo esaltante (nonostante il gol a porta vuota segnato grazie ad un assist-regalo di El Shaarawy). Il titolare adesso è lui, l'ex Brighton. E al di là delle sei reti messe a segno contro l'UniPomezia, il Kaiserslautern e il Cannes, hanno sorpreso del nuovo attaccante la velocità, il tocco morbido e la capacità di legare il gioco di Gian Piero Gasperini dalla trequarti in su. [...] Sei gol in tre gare raccontano molto di "Mister 100 milioni" (la sua valutazione di due anni fa, ce ne vorranno "appena" 35 per riscattarlo l'anno prossimo), che si sta riprendendo tutto dopo la rottura del crociato della scorsa stagione e la parentesi semestrale in prestito al West Ham. [...] E se Ferguson sale dunque le scale del calcio, l'ex capocannoniere della Liga Dovbyk per il momento rimane al piano inferiore in attesa di sviluppi. Con la possibilità concreta, peraltro, che la presenza forte del nuovo "titolare" irlandese possa innescare un effetto domino, spingendo sul mercato l'omologo ucraino (già sondato da Leeds e Villarreal e offerto pure in Premier e Turchia) e portando la Roma all'assalto di un nuovo centravanti con caratteristiche diverse e più confacenti al gioco di Gasp. Come, ad esempio, quel Nikola Krstovic (che sarebbe gradito al tecnico) per il quale il Lecce chiede 30 milioni, che è più o meno la cifra che il club giallorosso intende eventualmente ricavare dalla cessione dell'ex Girona. [...] E proprio in chiave offensiva la Roma, in attesa che si aprano nuovi scenari per le opzioni centrali, deve anche rinforzarsi in questi giorni sulla corsia di sinistra. Dove il primo obiettivo, Claudio Echeverri del City, in realtà si adatterebbe (l'argentino è un trequartista, gradirebbe la Roma ma il club inglese non concede il diritto di riscatto) e dove invece il profilo seguito con molto interesse nelle ultime ore, quello di Julio Enciso del Brighton, troverebbe la collocazione ideale. Gasp avrebbe voluto il sottopunta paraguaiano già la scorsa stagione a Bergamo. L'attaccante ricorda per elementi distintivi e qualità Papu Gomez e ha il contratto in scadenza: con un'offerta di 20-22 milioni l'operazione potrebbe andare facilmente in porto. Di sicuro meno costosa l'alternativa a Enciso, Nene Dorgeles del Salisburgo, ma il club per ora rimane sintonizzato sulla frequenza inglese. [...]

(Gasport)