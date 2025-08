Europa League, fatto il sorteggio dei playoff. Bologna e Roma già nel girone

Ieri si è svolto anche il sorteggio del playoff (andata 21 agosto, ritorno 28 agosto) che completerà il quadro delle 36 partecipanti al girone unico di Europa League. Bologna e Roma sono già qualificate alla fase a girone assieme ad altre 11 squadre: Aston Villa, Nottingham, Betis, Certa, Stoccarda, Friburgo, Lilla, Lione, Go Ahead Eagles, Porto e Dinamo Zagabria. (...) A queste 13 squadre per arrivare a 36 si aggiungeranno anche le 13 formazioni vincenti nel terzo turno preliminare di Europa League, la cui andata è in programma da oggi a giovedì. Il programma di oggi: Lincoln (Gib)-Noah (Arm); Rijeka (Cro)-Shelbourne (lri); RFS (Let)-Kups (Fin); Hamrun (Mal)-Maccabi (lsr); Mostar (Bos)-Breidablik (Isi)); Steaua (Rom)-Drita (Kos).

(gasport)