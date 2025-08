Europa League, Bologna e Roma: si può fare, è una coppa senza padroni

[…] In Europa League, il Bologna vincitore della Coppa Italia e la Roma quinta in campionato fanno parte delle teste di serie e aspettano il sorteggio del 29 agosto per conoscere il loro destino nella prima parte della competizione. La riforma delle coppe ha toccato anche il secondo torneo, ora simile alla Champions, ma diventato più leggibile. Con la vecchia formula, il quadro delle favorite era più nitido solamente dopo la fase a gruppi, perché c'era l'incognita delle retrocesse dalla Champions League e il rimescolamento con tendenza verso l'alto. Un anno fa questa incognita è stata cancellata: dopo i preliminari estivi non ci saranno altri ingressi. [...]

Adesso c'è molto equilibrio nel tabellone anche per quanto riguarda le teste di serie, mancano i "mostri" eccessivamente favoriti per il passato o il fatto di aver sbagliato un'annata e aver fallito la qualificazione Champions. L'Inghilterra ha iscritto Aston Villa e Nottingham Forest, la Spagna il Celta Vigo e il Betis, la Germania Stoccarda e Friburgo, mentre le francesi sono il Lille e il Lione. Il Porto in ricostruzione con Francesco Farioli è la portoghese già alla prima fase. Per l'Olanda c'è la sorpresa di coppa, il Go Ahead Eagles, mentre a proposito di coppe nazionali straccia-pronostico, il Crystal Palace che batté il Manchester City a Wembley è stato retrocesso in Conference per la norma sulle doppie proprietà (divide il socio di maggioranza con il Lione).

Anche nei preliminari della Champions d'agosto non ci sono club fuori portata, chiunque venga retrocesso. Questo non significa che Roma e Bologna possano sentirsi già sulla strada per Istanbul, dove si terrà la finale, ma che prendendo con la giusta considerazione la coppa del giovedì potrebbero giocarsela alla pari con il resto d'Europa. La Uefa distribuirà alle 36 squadre del torneo 565 milioni di premi. Non è la Champions, si sapeva, anche se la vincente, compresa la partecipazione alla Supercoppa europa, può intascare circa 45 milioni.

(gasport)