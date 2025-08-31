Esordio a Nizza. L'ultima gara ad Atene

IL TEMPO - Partirà dalla Costa Azzurra il cammino della Roma in Europa League. Mercoledì 24 settembre i giallorossi esordiranno a Nizza nella League Phase della coppa continentale. Sempre in trasferta anche l'ultima gara, che potrebbe essere decisiva per il posizionamento finale, sempre alle 21 ad Atene sul campo del Panathinaikos. Il 6 novembre la prima trasferta a Glasgow contro i Rangers, dicembre la seconda in casa del Celtic. A ottobre i due impegni all'Olimpico contro Lille e Viktoria Plzen.