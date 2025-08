Esame Dovbyk: Gasp lo scuote, la Roma riflette

Più che un incentivo all'esodo, quello di Gasperini nei confronti di Dovbyk è sembrato un incentivo a scuotersi. Insomma, a prendere in mano il proprio destino, ad accelerare il ritmo di una preparazione che fino a oggi è andata a rilento a causa dei problemi al ginocchio e dei fastidi muscolari e a scacciare tutto il peso di una situazione concorrenziale che da stimolante sta diventando dannosa. Ferguson è ingombrante non solo perché la Roma sull'irlandese ha deciso di fare un investimento complessivo da quasi 40 milioni tra prestito e diritto di riscatto: oggi è lui il titolare, mentre Artem rischia di vivere una stagione complessa. [...]

Gasp sa bene che cedere Dovbyk alle cifre giuste per evitare una minusvalenza

- almeno 35 milioni - non sarà affatto facile per la Roma. [...] La Roma, mentre aspetta che i sondaggi di Leeds, West Ham e Newcastle si concretizzino, si sta guardando intorno. Il Villarreal avrebbe chiesto di poterlo prendere in prestito per una stagione e poi eventualmente comprarlo nel 2026 a una cifra tra i 25 ei 30. È ancora troppo poco. Nel caso in cui Artem partisse, Massara darebbe l'assalto a Nikola Krstovic, che il Lecce valuta non meno di 25 milioni, oppure a Rasmus Hojlund. [...] Hojlund nei giorni scorsi ha detto di voler restare a Manchester, però lì è destinato a un anno in panchina mentre a Roma, pure se in prestito con opzione di acquisto a favore dei giallorossi (ci vorrebbero 40-45 milioni), troverebbe spazio e stima. [...]

(corsport)