Entra Paulo e Matias segna. Davanti si balla il tango con un occhio al Mondiale

Brilla la stella di Matias Soulé all'Arena Garibaldi. L'argentino nel primo tempo era stato il migliore in campo insieme a Svilar che si è messo il mantello da supereroe per salvare il risultato sul colpo di testa di Meister. La prima frazione è stata complicata per tutti e gli unici lampi in mezzo al campo erano arrivati dall'ex Frosinone. Tanta voglia di far bene e la solita classe, l'uni-o in grado di riuscire a saltare l'uomo e creare superiorità numerica contro un Pisa ben organizzato. Nella ripresa poi si scate-na la stella di Mar de Plata. Dybala inizia l'azione e serve Ferguson in area di rigore che fa un gran lavoro spalle alla porta e serve Soulé che col sinistro è bravissimo a battere Semper. (...) Una prestazione - quasi - da numero 10 e un messaggio anche per Scaloni che lo ha escluso nuovamente dalla lista dei convocati per l'Argentina. Matias sogna il Mondiale del 2026 insieme all'amico e compagno di squadra Dybala. Serve, però, una grande stagione. I fantasmi dei primi mesi dell'anno scorso sono ormai alle spalle. Da febbraio dopo il gol a Parma si è sbloccato e non vuole fermarsi più. Matias Soulé è considerato uno degli incedibili della rosa e la Roma lo ha ribadito più volte durante l'estate. Rispedite al mittente delle ricche offerte da 35 milioni provenienti dalla Premier League e una dalla Germania del Borussia Dortmund. (...)

(Il Messaggero)