Emozione Bailey: oggi primo allenamento

Pugni al cielo e il grido «Forza Roma». Leon Bailey si è presentato così ai 50 tifosi che

ieri lo hanno accolto a Ciampino tra cori e raccomandazioni speciali («Convinci Sanchol»).

Poi le visite mediche, la firma e oggi il primo allenamento agli ordini del tecnico Gasperini. L'attaccante è il primo giamaicano della storia giallorossa e arriva dall'Aston Villa in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. [...] Nel 2021 il passaggio all'Aston Villa in cui ha collezionato 144 presenze e 22 gol. Ora sarà una freccia importante nel reparto offensivo di Gasp per aumentare il tasso di palloni toccati in area (ha una media di 5,3 a partita) e imprevedibilità. Il ds Ricky Massara, comunque, non si ferma qui e prova anche a rinforzare il centrocampo. Tra i profili monitorati c'è quello di Valentin Atangana, 19 anni dello Stade Reims. Sul franco-camerunense c'è anche l'Al-Ahly. Prima di affondare altri colpi però serve cedere. Dopo Kumbulla è il turno di Salah-Eddine (piace a Cagliari ed Elche). [,..]

(Gasport)