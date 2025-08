El Shaarawy gol e assist, Ferguson segna sempre

È finita come doveva finire. Dal derby dei Friedkin, proprietari sia della Roma che del Cannes, sono usciti fuori molti spunti interessanti per Gasperini, che si è particolarmente compiaciuto della prestazione di Stephan El Shaarawy. Se Artem Dovbyk non ha mostrato cinicità sotto porta, il Faraone ha indirizzato la gara e regalato all'ucraino l'occasione per segnare. [...]

Nel primo tempo ad illuminare lo stadio Tre Fontane, ci ha appunto pensato l'ex calciatore di Milan e Monaco che alla mezz'ora ha anche servito a Dovbyk la palla del 2-0. Nella ripresa il Gasp cambia tutti e fa esordire anche Wesley, che ha provato a sgasare sulla fascia per un paio di volte. Nel finale, poi, arriva anche il sesto centro in tre partite per Evan Ferguson che, imbeccato da Angelino, ha battuto il portiere avversario per il 3-0. [...]

(gasport)