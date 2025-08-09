El Aynaoui è la via: ha già convinto Gasp. Ora il test Everton

Modello Neil, in tutto e per tutto. Uno che ha impiegato solo due settimane per cambiare il mood intorno a sé, costruito e colorato da qualche leone da tastiera che con il calcio poco ha a che fare. El Aynaoui pagava il fatto di essere meno "attraente" - ma poi, chissà perché - del Rios poi finito al Benfica. E invece sai che c'è? Che il marocchino ha già fatto vedere di poter dare alla Roma quello che la Roma non ha da anni, in mezzo al campo. Si parla di caratteristiche, certo. Ma i giallorossi adesso hanno di nuovo in rosa un centrocampista dal cambio di passo, con più di qualche gol nelle gambe, con la capacità di arrivare a chiudere l'azione e non solo di iniziarla, con la testa settata sulla giocata in verticale e non (solo) sull'apertura comoda e orizzontale. (...) Difficilmente gli allenatori si espongono sui singoli, in quel modo, invece Gasperini ha voluto indicare a tutti la via. L'ha indicata ai suoi stessi giocatori, ma anche ai tifosi, alla gente. Quello è il calcio che vogliamo fare, è sembrato dire. E ancora: quello è il prototipo di giocatore che possiamo e vogliamo prendere. (...) E così sarà anche da qui in avanti. Mancano ancora tre colpi, al massimo quattro, per chiudere il mercato nelle prossime tre settimane: un altro difensore - Ziolkowski è di fatto preso -, un vice Angelino (Salah-Eddine è sul mercato), uno o forse due giocatori offensivi, tra cui di sicuro l'esterno sinistro titolare. E saranno tutti sul "modello Neil". (...)

(corsera)