El Aynaoui allo scoperto: "Datemi tempo". Massara rientra in Italia per il mercato

Per chi lo ha visto aggirarsi timido in queste prime uscite stagionali, sappiate che a Lens, Neil El Aynaoui è un idolo. [...] Due stagioni, 56 partite e 9 gol non si dimenticano in un attimo, soprattutto se l'autore è questo ragazzo dal sorriso spontaneo, consapevole del salto che ha fatto approdando alla Roma. E arrivato da 15 giorni e il suo ingresso non è stato di quelli dirompenti. Il dubbio che in molti si portano dietro è che il box to box ammirato al Lens, in queste prime uscite stia un po' studiando dove si trova. Quando gli viene fatto notare, abbozza un sorriso: «Sì, è vero, con il Lens giocavo un po' più in avanti. Qui Gasperini mi chiede di presidiare la mia zona di competenza, giocare la palla e non perderla, pressare con i tempi giusti. Tatticamente, poi, so che devo migliorare, quindi possiamo dire che è un po' e un po'. Mi devo comunque abituare, serve tempo». [...] Un altro che sicuramente non si perderà una parola di Gasperini è Ghilardi. [...] Il debutto potrebbe arrivare già contro l'Aston Villa. Ndicka ha infatti riportato una lieve distrazione muscolare e anche l'utilizzo di ieri di Kumbulla (entrato soltanto nel finale) lascia pensare che il difensore albanese (reduce comunque da un problema al tendine) non sia entrato nel cuore di Gasperini. [...] Ieri, nel post-partita, non lo ha rimarcato soltanto perché la Roma ha deciso di farlo parlare nel ritiro inglese. Ma il tecnico si attende ancora un attaccante a sinistra di piede destro (si continua a lavorare per Echeverri, il nodo rimane la formula del prestito che a Trigoria vogliono sia corredato almeno dal diritto di riscatto), un altro centrale difensivo, un centrocampista e un vice Angeliño con una fisicità diversa rispetto a quella di Salah-Eddine. [...]

(Il Messaggero)