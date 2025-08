Eguinaldo dietro Echeverri. Massara chiude Ziolkowski

Se Claudio Echeverri è la stella cometa nella galassia delle alternative, oltre a Nene Dorgeles e Fabio Silva, è spuntato un nome nuovo: è quello di Eguinaldo, attaccante esterno dello Shakhtar Donetsk, valutato non meno di 15 milioni. [...]

Il classe 2004, già a segno contro il Besiktas nei preliminari di Champions League, non è considerato incedibile dallo Shakhtar Donetsk, ma serve una proposta economica importante per battere la fitta concorrenza, considerando che il ragazzo è seguito anche dal Bologna. [...]

Come detto, Claudio Echeverri resta il primo nome sulla lista di Massara. l'argentino è considerato una priorità. Ma la strada per portarlo a Roma non è semplice: il prestito secco non è un'opzione, perché la Roma vuole evitare di valorizzare il giocatore per poi perderlo a costo zero la prossima estate. Per questo si sta lavorando a un prestito con opzione di riscatto fissata a circa 33 milioni di euro, con un controriscatto per il City a 40 milioni. Le cifre, in crescita rispetto ai 25 milioni iniziali, riflettono la volontà della Roma di mettere le mani su Echeverri, che spinge per approdare a Trigoria. Il Manchester City ha aperto spiragli, ma vuole mantenere il controllo sul futuro del ragazzo, il che rende la trattativa delicata. La porta però è aperta. Il club inglese ha mandato un intermediario a Londra e nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

La Roma è a un passo dal colpo Jan Ziolkowski, centrale polacco di 20 anni del Legia Varsavia. [...] La Roma ha offerto 6 milioni di euro, superando la concorrenza dell'Udinese. Di più. L'entourage del giocatore è già nella capitale per definire i dettagli. Sembra superata la resistenza del Legia Varsavia, che voleva aspettare la sfida dei preliminari di Europa League contro l'Aek Larnaca prima di salutare Ziolkowski. L'operazione sembra indirizzata. [...]

(corsport)