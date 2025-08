Echeverri spinge, Dovbyk in bilico

IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'attacco della prima Roma di Gasperini è tutt'altro che definito. Se il resto della squadra ha preso più o meno forma (ovviamente dei miglioramenti e degli altri innesti sono possibili), il reparto offensivo è quello dove ci sono meno certezze in due delle tre caselle del modulo adottato dal nuovo tecnico. Il lato destro della trequarti vede la presenza di Dybala, Soulé e Baldanzi e non è quindi in programma un rinforzo in quella zona del campo. Tutto da capire invece chi giocherà insieme ad uno di loro nel tridente romanista. Sul lato opposto possono essere schierati El Shaarawy, Pellegrini quando recupererà dall'infortunio, Pisilli (provato sia più alto che più basso) e ci ha giocato anche Baldanzi. Ma Gasp ha chiesto a Massara di intervenire nel ruolo, volendo avere con sé un giocatore di livello che possa dare una svolta importante.

Gli occhi del ds si sono quindi posati da un paio di settimane su Echeverri, talento che il Manchester City ha strappato nel 2024 al River Plate in cambio di 18 milioni più altri 9 di bonus. Il classe 2006 è l'obiettivo principale per completare l'attacco e la Roma va avanti senza sosta nella sua opera di convincimento sugli inglesi, per il momento per nulla disposti ad accettare altre formule rispetto al prestito secco. Una modalità che non convince a Trigoria, dove si vogliono evitare nuovi casi Huijsen. Per cercare di vincere le resistenze del club allenato da Guardiola, i giallorossi hanno presentato il loro progetto al ragazzo, che ha detto un sì inequivocabile al trasferimento a Roma e sta mandando segnali pubblici sul suo gradimento per l'ipotesi Italia rispetto all'andare in prestito al Girona, soluzione preferita del City.

Echeverri però guarda altrove e non si nasconde neanche sul social, tra un commento di complimenti ad un post di Soulé e il follow (ricambiato) a Dybala. I lavori, seppur con grandi difficoltà, vanno avanti. Altra situazione da monitorare è quella del centravanti, con Dovbyk che continua a non scaldare i cuori dello staff tecnico. L'ucraino non sembra aver dato segnali di cambiamento rispetto a quell'atteggiamento in campo che spesso Ranieri ha criticato e, in caso di un offerta per una cifra che non produca una minusvalenza (circa 32 milioni, la sua avventura nella Capitale potrebbe finire dopo appena un anno.

Una cessione che aprirebbe nuovi scenari nelle ultime settimane di mercato, con i nomi di Krstovic e Fabio Silva che sono nella lista della dirigenza. Capitolo cessioni: Ola Solbakken ha firmato il proprio contratto con il Nordsjaelland, società danese che lo ha acquistato a titolo definitivo; Saud Abdulhamid è ufficialmente un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto, con la Roma che mantiene una contro-opzione. Per il momento, in attesa di un rinforzo, resterà in rosa Cherubini, mentre Reale andrà in prestito alla Juve Stabia dopo il ritiro inglese. Massara è poi a caccia di una squadra per Kumbulla ed Hermoso, la cui uscita creerebbe lo spazio per un altro volto nuovo nel reparto difensivo dopo l'acquisto di Ghilardi.