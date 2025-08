La Roma non perde di vista Claudio Echeverri. Il Manchester City ha aperto alla possibilità di un prestito, ma, preferirebbe darlo al Girona. L'argentino, però, preferisce la Capitale. I contatti tra le parti sono costanti e Massara sta cercando di strappare un diritto di riscatto. [...] Capitolo uscite: Saud è vicinissimo al Lens e anche se non c'è una vera trattativa, il Benfica ha mostrato interesse per Paulo Dybala che non è incedibile e il suo ingaggio costa 18 milioni lordi.

(corsera)