Forse l'altra sera siamo stati sorpresi un po' tutti. Era infatti complicato immaginare una Roma così coraggiosa e con un ritmo del genere. Una squadra capace di tenere il pressing, di saper difendere in blocco e di guardare avanti e mai indietro. [...] In Roma-Bologna c'è stata la mano di Gasp. Quaranta giorni sono serviti a Ferguson per inserirsi meglio di Dovbyk, ad El Shaarawy di capire che sarebbe toccato a lui vista la poca disponibilità di attaccanti e ad Hermoso di capire che avrebbe dovuto svuotare la valigia e restare qui. Si è vista una Roma gasperiniana anche per il gioco sugli esterni, con Wesley già risultato decisivo all'esordio. [...] Da migliorare l'intesa a destra tra il brasiliano e Soulé o tra poco con Dybala. Paulo è ad un buon punto ma bisognerà testare la sua disponibilità per un lavoro difensivo.

Oppure vedremo se all'argentino verrà concessa una maggiore libertà negli ultimi venti metri. Il centrocampo ha visto protagonisti Koné e Cristante, con il francese perfetto nelle aggressioni e nel recupero palla. [...] Bryan, invece, è stato fondamentale tatticamente oltre che il primo a rincorrere il calciatore che scappava. Con Gasperini, l'ex Atalanta non è più centrale nelle impostazioni e questo ha consentito alla squadra di essere più dinamica. [...] Infine, è stata una Roma gasperiniana anche nel movimento dei difensori che spesso andavano a rincorrere l'uomo nella propria metà campo. [...]

(Il Messaggero)