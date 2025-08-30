E ora palla a Gasp

[...] Pisa stasera vale una risposta sincera. Vale per capire se alla bellezza si può dare continuità. Per riuscirci, Gasperini va dritto con le scelte di una settimana fa, con El Shaarawy in vantaggio su El Aynaoui e Hermoso ancora avanti rispetto a Celik, tornato disponibile dopo la squalifica. Ma contano le scelte lì davanti. «Gli attaccanti per questa partita sono Ferguson, Dovbyk, Dybala, Soulé, El Shaarawy e Baldanzi. E poi porterò anche Arena, un ragazzo che mi sta incuriosendo». Come a dire: faccio con quelli che ho, almeno adesso. E Gasp fa soprattutto con Ferguson, che dopo l'ottima prova all'Olimpico sabato scorso adesso è chiamato a smentire chi pensa che non abbia troppa confidenza con il gol. [...]

Dice Gasperini che «alle 20 di lunedì chiuderà il mercato e per ora sono parole al vento, pensiamo al Pisa e a Gilardino». [...] Non sono (ancora) arrivati i rinforzi in attacco che cercava. E magari lo aiuterà lo sbarco a Roma del presidente Dan Friedkin, arrivato a Ciampino ieri pomeriggio. «Se avete il numero chiamate Sancho e chiedete a lui perché non viene. Io dico che per noi sarebbe un valore aggiunto. Ma è vero anche che la Roma sarebbe un'occasione enorme per lui. Se lo capisce, bene. Altrimenti non si può pregare nessuno di venire qui: sta dove sta e non è un problema». E infatti resterà, la farsa ormai è finita.

Gasperini aggiunge: «Mi vanno benissimo i giovani. Ma la base deve esserci altrimenti si fa fatica a crescere i ragazzi. Sono partiti 10 giocatori, ne sono arrivati 7. Non abbiamo più tempo da perdere». Chiusura su due singoli. Pellegrini: «È convocato, ma si sta cercando una soluzione, mi prendo il merito di aver riaperto il dialogo tra lui e la società». Infine, Dybala: «Una Roma con lui e una senza di lui? Esiste una Roma e basta. Paulo è un valore aggiunto se sta bene fisicamente Indubbiamente è un grande giocatore, ma nessuno per quanto forte può essere spiazzante per l’identità di squadra”.

(corsera)