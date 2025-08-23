E ieri a Trigoria è tornato anche Ranieri

Ieri, Gian Piero Gasperini ha ultimato la preparazione alla sfida col Bologna sotto la pioggia di un'unica nuvola. Ad assistere ai lavori anche Claudio Ranieri, tornato al centro sportivo giallorosso dopo le vacanze e adesso pronto a sostenere allenatore e squadra. Il senior advisor dei Friedkin ha varcato i cancelli di Trigoria alle 15 e ha avuto subito colloqui con la dirigenza prima dell'allenamento. Inevitabilmente ha parlato con Gasperini e Massara del mercato e delle operazioni ancora aperte come Sancho. Questa sera Ranieri sarà all'Olimpico per supportare la squadra che ha allenato fino a qualche mese fa. Dal Bologna al Bologna: l'ultima di Juric prima dell'inizio della terza avventura di Ranieri sulla panchina giallorossa, la prima di Gasp, l'uomo scelto da Sir Claudio per questo progetto.

(corsport)