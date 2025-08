Dzeko: "Roma-Barcellona la partita più bella della mia carriera"

SPORTWEEK - Edin Dzeko, ex attaccante della Roma e attualmente in forza alla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al settimanale de La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati è tornato a parlare dell'indimenticabile rimonta in Roma-Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni.

La partita più bella della mia carriera?

"Il primo ricordo è la rimonta contro il QPR, quando Aguero segnò il gol decisivo allo scadere e vincemmo la Premier. Roma-Barcellona però viene davanti a tutto. Non ci eravamo dati per sconfitti ma dopo il 4-1 subito all’andata le cose si erano messe male. Alla fine è bastato un gol: 1-0 per noi poco dopo il fischio d’inizio, l’Olimpico diventa una bolgia, la squadra si compatta e sprigiona un’energia pazzesca. Da lì in poi ci abbiamo creduto tutti".