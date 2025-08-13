Dybala vede l'agente: al lavoro per il rinnovo

[...] Le tre risonanze magnetiche che Dybala ha svolto, l'ultima in Inghilterra, hanno dato tutte esito negativo. Quindi ora Paulo si sente pronto a tornare in gruppo e a spingere sull'acceleratore per essere arruolabile per la prima di campionato contro il Bologna. Non sente più fastidio alla cicatrice dell'intervento e negli ultimi due giorni ha intensificato il lavoro individuale al Fulvio Bernardini per essere a disposizione di Gasperini già da oggi.

Paulo è carico per lo sprint finale: lavoro in gruppo, carichi ben strutturati dallo staff romanista e focus sul ritmo partita per accomodarsi in panchina tra due giorni contro il Neom e poi strappare una maglia da titolare all'Olimpico il prossimo 23 agosto. [...]

Da quando l'argentino si è infortunato a marzo è stato un vero e proprio valore aggiunto prima per Ranieri e poi per Gasp nel sostegno e nel supporto di un gruppo che adesso lo vede come un vero e proprio leader. E che spera che possa restare per tutto il triennio del nuovo progetto. Dybala ha parlato anche di questo nell'incontro che ha avuto ieri con il suo agente, Carlos Novel. Il rinnovo di contratto è la priorità dell'argentino che vuole continuare a vestire la maglia giallorossa anche nei prossimi anni, per questo il suo entourage e la Roma hanno già avviato i primi contatti e sono pronti a vedersi in autunno per intavolare la trattativa. [...]

