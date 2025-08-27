Dybala, quei 20’ fanno sognare. Ma il futuro è tutto da scrivere

Qualche lampo di vera Joya si è già visto nei quindici minuti finali contro il Bologna. Un tiro in porta, il 100% di passaggi completati e la solita classe. E Gasp già lo coccola: «Crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore». Durante l'estate ha lavorato duramente per recuperare dall'infortunio al tendine semitendinoso ed è stato seguito in America e in Argentina da due membri dello staff giallorosso. Sabato ha festeggiato le 500 partite con i club italiani e contro il Pisa punta a tornare dal 1'. El Shaarawy e Soulé in coppia hanno convinto a metà e Gasperini è sicuro che i due argentini possano giocare insieme. Tutto dipenderà dalle condizioni di Paulo che si sente bene e ha già dato la sua disponibilità per poter partire titolare. La prima operazione della carriera è ormai alle spalle e ha voglia di tornare a sorridere.

Il gol su azione in campionato manca da dicembre, esattamente 240 giorni fa. Era l'ultima gara del 2024 contro il Milan e la Roma doveva ancora iniziare la splendida rimonta firmata Claudio Ranieri. Da quel match una sola rete col Venezia su calcio di rigore e la doppietta col Porto in Europa League. Poi l'infortunio di marzo che lo ha tenuto ai box fino alle prime amichevoli estive di luglio. [...] Nel frattempo, è diventato a tutti gli effetti un leader della squadra e non solo dal punto di vista tecnico. È stato tra i primi a chiamare Wesley poco prima del suo arrivo e i due hanno già stretto un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Ci ha provato anche con Echeverri, ma il suo mancato trasferimento è dipeso da altri fattori.

Né Boca Juniors né Inter Miami nel futuro di Paulo Dybala. A Buenos Aires c'è il grande amico Leandro Paredes, mentre in America ci sono Messi e De Paul. Ma tutti e tre possono aspettare. Quest'anno nessuna telenovela come quella di 12 mesi fa. Il mercato è agli sgoccioli e non c'è nessun pericolo che possa andare via. Ma il contratto in scadenza nel 2026 dell'argentino andrà sicuramente discusso. Contatti per il rinnovo ancora non ce ne sono stati, ma la sua situazione non ha elementi in comune con Pellegrini. Paulo non è stato accompagnato alla porta, anzi c'è la volontà delle parti di proseguire insieme, Ad un patto: il giocatore dovrà abbassarsi l'ingaggio, troppi gli 8 milioni che percepisce. E Paulo non ha mai chiuso le porte a questa possibilità. [...] Tra settembre e ottobre sarà tempo per Massara di riaprire l'agenda e aggiungere nuovi appuntamenti. Uno su tutti quello con il procuratore di Paulo in autunno. Prima, però, c'è il Pisa sabato sera. Dybala va a caccia di gol e prestazioni da top player, anche per riconquistare la nazionale e puntare al Mondiale 2026.

(Il Messaggero)