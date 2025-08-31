Dybala pensa, Soulé fa il bello della Roma per rimanere in vetta

Il secondo passo è il più difficile. Ma indica la strada. Sono sempre belli gli inizi, le emozioni, le novità, l'entusiasmo, le fantasie. Poi arriva la realtà. E servono certezze. Dybala, Svilar, Soulé: nella Roma cambiano stagioni-allenatori-dirigenza, ma si torna lì, alla qualità, alla bellezza, è lì che si costruisce il presente e si immagina il futuro. Non serve strategia, servono solo quelli che fanno la differenza. (...) E nel gol della vittoria c'è tutto il manifesto della qualità giallorossa: la giocata di Dybala, la protezione del pallone di Ferguson e il sinistro di Soulé. Gasperini mima in panchina la giocata, felice, intuendo che da quel momento in poi la partita sarebbe stata in discesa. Il tecnico fa bene a sorridere: la gestione di Dybala gli dà ragione, due giocate e partita vinta. Il 21, la stella della squadra, che si sacrifica anche sull'altra fascia per far accentrare Soulé. (...)

(La Repubblica)