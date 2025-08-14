Dybala e Ndicka sono tornati in gruppo

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Buone notizie da Trigoria. Ieri mattina la Roma ha svolto la prima sessione di allenamento al Fulvio Bernardini dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini al termine del mini ritiro in Inghilterra. Sono tornati in gruppo sia Ndicka che Dybala. Il difensore ivoriano era stato costretto a fermarsi durante l'amichevole con il Lens a causa di un risentimento sciatalgico. L'attaccante argentino, invece, aveva alternato lavoro in palestra e campo nelle ultime due settimane per via di qualche fastidio alla cicatrice dell'intervento subito per la lesione al tendine. I tifosi della Roma, intanto, si preparano a far registrare il primo sold out dell'era Gasperini. Sono oltre 60mila, infatti, i biglietti venduti per la prima di campionato contro il Bologna all'Olimpico. Ieri, poi, è terminata la prima fase, quella dei rinnovi, degli abbonamenti delle Coppe. Il numero di tessere rinnovate è 19.300 mentre con la vendita libera, il dato ha superato i 32mila abbonati.