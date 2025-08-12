Dybala e Ndicka ok. Sprint Pellegrini

IL TEMPO (F. BIAFORA) - ... Domani mattina, dopo le fatiche del ritiro in Inghilterra, Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti in vista degli ultimi dieci giorni

di lavoro prima dell'inizio del campionato. Gli occhi del tecnico della Roma sono

in particolare puntati sull'infermeria, con l'attesa per il rientro in gruppo di Dybala

e N'Dicka. Nelle ultime due settimane l'argentino non si è allenato con il resto dei

compagni a causa di qualche fastidio alla cicatrice dell'intervento subito per la lesione del tendine. Alternando lavoro in palestra e campo la Joya ha comunque mantenuto un buon

livello atletico, svolgendo sessioni mirate per essere comunque pronto per il Bologna. È stato lo stesso Gasp ad annunciare il suo ritorno al termine dell'amichevole con l'Everton,

magari con la possibilità di testare la gamba nella sfida del 16 agosto contro il Neom, ultimo impegno dell'estate prima che si faccia sul serio. Pronto a tornare anche N'Dicka, fermato da un problema alla coscia nella gara con il Lens. Ci vorrà qualche giorno in più per Pellegrini: il numero 7 vuole comunque accorciare i tempi e sta cercando di strappare una convocazione prima della sosta delle nazionali.