Dybala dall’inizio. Gasp ci pensa

Squadra che vince non si cambia? Più o meno. Perché la variabile ha un nome e cognome pesantissimo: Paulo Dybala. Gasperini, infatti, sta pensando di lanciare l'argentino dal primo minuto contro il Pisa. Il numero 21 ha mandato in archivio la settimana tipo dentro le mura di Trigoria senza fare passi indietro, e si sente pronto per caricarsi la Roma sulle spalle. Dopo i 20' contro il Bologna in cui ha creato, inventato e ricaricato la Roma, Dybala si scalda per giocare almeno il primo tempo, se non di più. Magari non è ancora al massimo della condizione, ma ci sta arrivando. Di buono c'è che Paulo conosce bene i meccanismi del suo corpo, quindi sa quando spingere, quando andare al trotto e quando fermarsì. A Pisa vuole esserci per disegnare magia.

Gasperini è orientato ad affidare a Dybala la casella di destra della trequarti nel 3-4-2-1, con Soulé che si sposterà a sinistra al posto di El Shaarawy. Il punto di partenza è che la visione di gioco e i mancino della Joya possono diventare un'arma letale, fondamentale per scardinare la difesa del Pisa in qualsiasi momento. L'Arena Garibaldi sarà anche un banco di prova per vedere se l'intesa con Soulé è migliorata e se Ferguson ha l'intelligenza tattica per stare al passo di Paulo. [...]

Gasperini vuole vedere una squadra solida e aggressiva, capace di replicare l'intensità vista contro il Bologna. [...] Per questo motivo la conferma di dieci undicesimi della formazione titolare è un segnale chiaro: la Roma non vuole lasciare nulla al caso. Si scenderà in campo con una squadra identica a quella che ha pareggiato contro il Neom nell'ultima amichevole precampionato. Tra i pali Svilar è confermato: lui non ha concorrenza in porta. La linea difensiva a tre dovrebbe vedere Mancini e N'Dicka come punti fermi, affiancati da Hermoso, in leggero vantaggio su Celik. Il turco, rientrato dalla squalifica, scalpita per un posto da titolare, ma Gasperini sembra intenzionato a dare continuità allo spagnolo, che ha ben impressionato sabato scorso. Hermoso ha convinto il tecnico da outsider, in primis per l'atteggiamento, ma anche perché ha un curriculum mostruoso dalla sua parte. A centrocampo la cerniera centrale sarà composta da Cristante e Koné, due pilastri inamovibili. Sulle fasce spazio alla spinta di Wesley e di Angeliño, sempre più a suo agio nel sistema del nuovo allenatore. Il tridente dei sogni vede Dybala e Soulé alle spalle di Ferguson, con la Joya pronta a prendersi la scena ancora una volta.

