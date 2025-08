Duello per Echeverri

IL TEMPO (L. PES) - La Roma vuole Echeverri. Non per un capriccio, ma, nella convinzione di chi vede nell'argentino un talento puro. Massara non molla la presa col Manchester City per provare a portare il diciannovenne alla corte di Gasperini. Il nodo rimane lo stesso: la formula. Nelle ultime ore la posizione dei Citizens non è cambiata, con gli inglesi che lascerebbero partire il calciatore solo in prestito secco. Un'operazione non semplice ma che la Roma vuole portare avanti senza cedere di un millimetro. I giallorossi sono però insidiati dal Girona, club di proprietà del City group, nonostante un problema con il tesseramento degli extracomunitari. [...] Tra gli ultimi investimenti c'è Ghilardi. Sono le ore decisive per la chiusura della trattativa che negli ultimi giorni si era inaspettatamente prolungata a causa della richiesta di un bonus aggiuntivo da parte del Verona. Il giovane azzurro, però, non sarà l'ultimo rinforzo nel reparto difensivo visto che il tecnico ha bisogno di un altro colpo vista l'uscita di Kumbulla. Più complessa la situazione legata ad Hermoso che, seppur in ottima forma. è tra i cedibili a causa dell'ingaggio elevato. In partenza anche Solbakken e Saud. Ci sarà tempo, invece, per un altro innesto a centrocampo in attesa di capire anche l'evoluzione della situazione legata al destino di Artem Dovbyk.