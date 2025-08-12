Dovbyk, sondaggio del West Ham. Massara si mette in fila per Sancho

[...] Massara è alla ricerca di occasioni provenienti dal campionato inglese dopo l'arrivo di Ferguson. La trattativa col City per Echeverri si è bloccata mentre l'ultima idea è quella che porta a Jadon Sancho. È in uscita dal Manchester United ed è stato proposto anche alla Roma. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma l'ingaggio è l'ostacolo principale. L'inglese non vorrebbe guadagnare meno di 6 milioni di euro. [...]La strada che porta all'ex Chelsea è tutt'altro che semplice, ma i Friedkin hanno promesso uno sforzo a Gasp nella riunione di Liverpool. In lizza per l'attacco c'è sempre Fabio Silva. Il Wolverhampton, però, deve abbassare la richiesta da 25 milioni di euro, considerata eccessiva da Massara per un giocatore in scadenza. [...] Sul taccuino di Massara Eguinaldo e Franculino Djù. A centrocampo occhi su McKennie e Florentino Luis. Anche la Premier League guarda in casa giallorossa. Artem Dovbyk ha attirato l'attenzione di Leeds e West Ham e anche il Sunderland di Ghisolfi ha chiesto informazioni. La valutazione è sempre la stessa: avendolo pagato 30.5 milioni (più 5,5 di bonus) per non fare minusvalenza (considerato il 10% sulla rivendita da girare al Girona) la valutazione è dai 27 in su. Dovendo poi comprare il sostituto, a Trigoria preferirebbero non concedere la formula con diritto di riscatto. Anche perché il post-Artem è già nel mirino. Krstovic piace a Gasperini che voleva già all'Atalanta a gennaio e ha voglia di lasciare Lecce. [...]

(Il Messaggero)