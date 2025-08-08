Dovbyk non segna mai: la Roma ora ci riflette

[...] Certe cose non si possono dire, ne mettere in piazza. E allora è anche giusto che la Roma difenda il suo più grande investimento della scorsa stagione, un giocatore costato oltre 40 milioni, tra i 38,5 di minimo garantito al Girona e le commissioni all'agente del giocatore. Ma è altrettanto vero che Dovbyk sembra sempre più involuto, sempre più lontano dall'idea di calcio di Gian Piero Gasperini. [...] Contro l'Aston Villa, ad esempio, ha toccato appena 17 palloni, non ha mai tirato in porta, ha fatto fatica a difendere anche dei palloni facili per uno con il suo fisico e quando ha avuto la palla giusta (il taglio in verticale di Angelino che lo aveva messo praticamente in porta) l'ha stoppata male, funzionando più da difensore che da attaccante. [...] E allora anche ieri pomeriggio, nell'allenamento aperto ai tifosi al St. George's Park, a un certo punto l'ucraino ha lavorato da solo per circa mezzora con Tullio Gritti (vice di Gasp) e Gabriele Boccolini, il preparatore atletico. [...] Ma la verità è che se dovesse arrivare un'offerta importante (almeno 32 milioni di euro, per evitare minusvalenze considerando l'ammortamento già a bilancio) il club si metterebbe subito a tavolino, per poi andare a cercare qualcosa altrove. Perché poi l'impressione è che anche il recente arrivo di Ferguson gli abbia messo addosso una pressione che Artem non riesce a gestire e incanalare nel modo giusto. Per lui c'è stato un tentativo del Villarreal in prestito, respinto dalla Roma. Ma gli hanno messo gli occhi addosso anche il Leeds (Mateo Joseph e Patrick Bamford potrebbero infatti andar via) e il West Ham. In caso di addio dell'ucraino, la Roma potrebbe quindi decidere di virare o su Krstovic (un pallino da sempre di Gasperini) o Fabio Silva, sempre che il Wolves decida di abbassare le pretese attuali. [...]

(Gasport)