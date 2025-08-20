Dovbyk, lo "stonato" del gol vuole maglia col Bologna. Dybala rassicura: "Resto qui"

«Nel calcio è come nella musica, o hai il tempo giusto o sei stonato», parole di Gian Piero Gasperini. Il riferimento - per nulla velato - era ad Artem Dovbyk. Un'estate complicata quella che sta passando l'ex Girona che si porta sulle spalle il peso dei tanti soldi spesi un anno fa (quasi 40 milioni) e una stagione vissuta tra alti e bassi. La pre-season è stata da dimenticare. [...] Prima le sirene della Premier con il Leeds che aveva chiesto informazioni poi il timido approccio del Villarreal fino ad arrivare al possibile inserimento del Milan che però non si è mai fatto sentire nelle ultime settimane. Dovbyk - senza offerte da almeno 30 milioni di euro - è destinato a rimanere nella Capitale e deve sgomitare per conquistare un posto da titolare. Ferguson ha convinto di più e sembra essere più adatto al gioco di Gasp. Il ballottaggio per Roma-Bologna è più vivo che mai. L'impegno negli allenamenti da parte di Artem c'è e l'allenatore lo apprezza. Spesso e volentieri si ferma con lo staff per delle sessioni extra. L'obiettivo è ritrovare gol e sorrisi. Quelli che non mancano a Paulo Dybala che ha festeggiato il ritorno il gruppo e ieri ha parlato del futuro: «Il Boca? Non c'è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto, continuerò qui. Questa settimana inizia il campionato e la stagione termina con il Mondiale. L'Inter Miami non mi ha cercato, conosco i proprietari

ma niente di più». [...] La volontà della Joya è chiara: vuole rimanere nella Capitale e apre al

prolungamento del contratto che scade nel 2026. Ma dovrà abbassarsi l'ingaggio. La Roma non ha intenzione di mantenere a bilancio uno stipendio da 8 milioni più 1 di bonus. Non si sblocca l'affare Ziolkowski. [...] La Roma ha messo sul piatto un'offerta da 6 milioni di euro più 1.5 di bonus ma il Legia pretende anche una percentuale sulla rivendita. La trattativa va avanti. In difesa resta con le valigie in mano Hermoso che non ha ancora ricevuto offerte concrete. [...]

(Il Messaggero)