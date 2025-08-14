Dovbyk frena Krstovic: l'ucraino vuole restare, Gasperini ci punta

Nessuna pista inglese, solo la strada verso Trigoria. Artem Dovbyk, per il momento, resta un giocatore della Roma e vuole convincere il nuovo tecnico, che lo ha anche difeso. [...] Nessun'offerta dell'Everton per l'ucraino e nessun viaggio verso il Leeds. [...] In questi giorni l'ex Girona farà di tutto per conquistare la fiducia di Gasperini e il posto da titolare che vuole tenersi stretto. [...] L'ucraino punta sulla rinascita, nonostante 17 gol alla prima stagione non sia un bottino da buttare. Il Gasp vuole formare una macchina da gol in grado di trascinare la Roma in Champions come già fatto in Spagna con il Girona. [...] Serve pazienza e Dovbyk deve seguire l'effetto Dzeko, che al primo anno deluse tutti e poi si trasformò. Prima di bocciare un investimento da oltre 35 milioni, bisogna fare un secondo tentativo. Lo scorso anno ha lavorato con 3 tecnici differenti, mentre, quest'anno ha l'occasione di ripartire con il piede giusto. Sempre che il mercato non riservi altre soprese, questo perché l'eventuale arrivo di Nikola Krstovic, comporterebbe la sua cessione.

(La Repubblica)