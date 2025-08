Dopo le gambe, la testa: tutta a lezione di tattica

È passato un anno, sembrano dieci. Il posto è lo stesso di dodici mesi fa, St George's Park National Football Centre, casa delle nazionali inglesi [...], la temperatura non è quella che si respira in altura, ma consente di lavorare senza dover boccheggiare. E qui, sul campo Bobby Charlton rigorosamente marchiato Roma, comincia la seconda e decisiva fase della preparazione, nella cittadina di Burton upon Trent [...]. È proprio qui che si farà la Roma gasperiniana. [...] Gasp adesso vuole alzare il livello tecnico più che quello fisico. La fase inglese serve per acquisire sicurezza, maggiore disinvoltura, la squadra dovrà credere di

più in certe dinamiche tattiche, che dovranno diventare automatiche.

Il tecnico deve dare una spinta ai nuovi e due amichevoli di alto livello, contro l'Aston Villa il 6 e con l'Everton il 9, sapranno essere indicative. La vera Roma, al completo, la vedremo probabilmente a settembre, quando Gasperini avrà gli uomini che vuole, e finora gliene mancano diversi, non ha fatto altro che ripeterlo. Serve l'esterno alto d'attacco, l'Echeverri della situazione; un altro centrocampista a dare aria ai vari Cristante, Koné ed El Aynaoui (più Pisilli, provato anche come trequartista); è urgente un altro terzino sinistro, e Salah Eddine non sembra essere l'uomo ideale. E dietro, il problema resta aperto, nonostante l'arrivo di Ghilardi, che qui muoverà i suoi primi passi da difensore apprendista dal prof. Gasp [...].

Il tecnico poi ha bisogno di accelerare i tempi con i nuovi, soprattutto Wesley, apparso un po' spaesato nell'ultima amichevole di Lens, la prima da titolare per il brasiliano. Stesso discorso per El Aynaoui, che mostra intraprendenza, ma non ha ancora un moto perpetuo. E per Ferguson, partito col botto ma che ora sta pagando un po' di fatica accumulata. Dovbyk c'è ma resta quasi in prova, e silente nel suo vortice di mercato, appena un anno dopo essere stato accolto come il bomber dei sogni. [...]

(il Messaggero)