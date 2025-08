Dopo Ghilardi l'attaccante: in corsa Silva ed Echeverri

Ghilardi è l'ultimo tassello in ordine di tempo - ufficializzato ieri, maglia numero 87 - ma per fare contento Gasperini ne serviranno altri. [...] Le operazioni in entrata, però, passeranno in gran parte attraverso la formula del prestito, a meno di cessioni che liberino risorse. È in prestito, infatti, che i giallorossi stanno cercando di strappare Fabio Silva al Wolverhampton: attaccante portoghese, classe 2002, è considerato un elemento utile per

completare il reparto offensivo, grazie alla sua capacità di agire anche da esterno. Proprio sulla fascia sinistra resta in primo piano il nome di Claudio Echeverri, talento del 2006 di proprietà del Manchester City. Guardiola, per ora, apre solo al prestito secco, mentre la Roma spera di poter inserire un controriscatto. [...]

(Corsera)