Dilemma Dovbyk

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano dalla Capitale, ma, la Roma lo lascerà partire soltanto a fronte della giusta proposta economica. Non è stata semplice la prima stagione del centravanti ucraino in Serie A. E sicuramente non l'ha aiutato il triplice cambio di allenatore avvenuto nel corso dell'anno. Il bottino è stato comunque positivo, con diciassette reti in tutte le competizioni e diversi gol hanno regalato punti alla squadra giallorossa. È vero che il compito di un attaccante, ma, conta anche la prestazione ed è ciò su cui Dovbyk ha convinto di meno e su cui ha mostrato più lacune. [...] L'ex Girona sa bene dei benefici che gli attaccanti possono trarre dalla cura Gasperini, ma, dal canto suo, la Roma non chiude la porta ad eventuali offerte, con l'obiettivo di incassare almeno 32 milioni di euro. Ci ha provato il Villarreal ma senza soddisfare le richieste del club giallorosso. Sono arrivate alcune richieste per il prestito, soluzione che non convince la Roma. Tra i nomi in cima alla lista c'è sempre Nikola Krstovic che ha manifestato la voglia di cambiare aria dopo due stagioni con la maglia del Lecce. Non è tramontata poi l'ipotesi Fabio Silva, ma, il Wolverhampton non ha ancora aperto al prestito. In serata è spuntato anche il nome di Bailey dell'Aston Villa. Per la difesa, la Roma conta di chiudere l'operazione Ziolkowski in breve tempo, ma, è necessario accontentare la richiesta del Legia Varsavia di inserire una clausola sulla futura rivendita. Un profilo preso in considerazione da Massara per il centrocampo è Florentino, ma, la valutazione fatta dal Benfica si aggira intorno ai 25 milioni. Resta in uscita Kumbulla e ai sondaggi provenienti dalla Spagna si è aggiunto il gradimento di alcuni club della Serie A, tra cui il Cagliari.