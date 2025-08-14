Difesa a oltranza

A furia di pensare all'attaccante, passa in secondo piano la difesa, unico reparto in cui per ora si è numericamente apposto e che subirà una rivoluzione a breve. [...] Ci sono infatti quattro o cinque elementi dalla permanenza incerta. Partendo da Ndicka, che è tentato dall'offerta del Neom e sta decidendo il suo futuro. La Roma lo valuta 40 milioni e se l'ivoriano dovesse partire le alternative sono Lucumì ed Ordonez, entrambi valutati 30 milioni. [...]

Diversa la situazione di Hermoso, Kumbulla e Salah-Eddine (da non escludere Rensch in caso di offerta in extremis) che hanno le valigie pronte. Lo spagnolo paga uno stipendio non da riserva, al suo posto è già pronto Ziolkowski. Poi c'è l'albanese che non ha convinto Gasperini e che ha faticato molto in quest'ultimo mese. Su di lui c'è il Cagliari, oltre che l'Espanyol. [...] Poi tocca all'oggetto misterioso proveniente dall'Olanda. Arrivato alla Roma a gennaio e costato 8 milioni più 2 di bonus, Salah-Eddine non ha mai trovato spazio. Nelle ultime due amichevoli non è mai entrato e Gasperini gli ha addirittura preferito Reale, un segnale che potrebbe averlo messo alla porta. Per lui si sta cercando una sistemazione in Olanda. [...]

(Il Messaggero)