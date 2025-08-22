Di Livio: "La Roma ha ottimi giovani. Con Gasp in gioco la sfida è vincere"

Con un passato alla Juventus ma un cuore dichiaratamente giallorosso, Angelo "Soldatino" Di Livio offre la sua prospettiva sulla nuova Roma targata Gian Piero Gasperini in questa intervista.

Servirà un periodo di adattamento o sarà lo stesso Gasperini visto a Bergamo?

"Non puoi mai essere lo stesso. È un uomo intelligente e capirà se c'è la possibilità di modificare il suo modo di vedere il calcio. oppure andare avanti così. Questo dipenderà anche da come risponderanno i giocatori in campo".

A dieci giorni dalla fine del mercato, la Roma è una squadra completa?

"È una squadra di prospettiva. Anche se arrivasse Sancho. Tanti giovani bravi, che devono crescere. Quest'anno la Roma proverà a raggiungere la Champions League, ma sarà dal prossimo anno che potrà ambire a dei risultati più importanti in campionato".

Tra i nuovi acquisti, chi l'ha colpita?

"Ghilardi mi piace tantissimo. Ha corsa e fisico, sembra un marcatore vecchio stampo. Certo, deve crescere e farà errori, ma ha tutto per fare bene. In generale, gli acquisti mi sembrano tutti validi, anche se molto giovani".

L'accoppiata Dovbyk-Ferguson convince?

"Io punto molto su Dovbyk. Ferguson è bravo, ma è in prestito e il riscatto è molto alto. Non farei il dualismo tra i due: sono entrambi in grado di fare bene alternandosi. Con Gasperini, Dovbyk può davvero esplodere".

Questa sembra essere l'ultima stagione di Pellegrini con la maglia della Roma.

"Pellegrini mi sembra a fine ciclo. E quando finisce una storia, anche inconsciamente, devi cercare nuovi stimoli, soprattutto psicologici".

(...)

Come avrebbe accolto la cessione di Koné?

"Come un errore. Su Koné devi costruire il futuro della Roma. Lui, Svilar e Ndicka sono pilastri. Sarebbe stato un peccato venderlo, anche perché la Roma avrebbe rischiato di rinforzare l'Inter. Giocatori così bisogna tenerseli stretti".

Un nome sul quale scommette per la prossima stagione?

"El Aynaoui. È un centrocampista semplice e intelligente, mi piace molto. Deve ancora inserirsi, ma ho visto cose apprezzabili".

(...)

(Repubblica)