Derby, è allerta scontri. Il piano per la sicurezza: «Si gioca a mezzogiorno»

La valutazione dovrà essere formalizzata ma la strada sembra ormai certa anche in ragione dell'ultima stracittadina che si è giocata nella Capitale lo scorso 13 aprile con piazzale Ponte Milvio, piazza Mancini e l'area del Flaminio trasformate in terreno di rappresaglie fra tifosi e contro le forze dell'ordine. Alla ripresa del Campionato di calcio con il Derby Lazio-Roma in programma per il prossimo 21 settembre (salvo anticipi nel calendario), il match si giocherà molto probabilmente in orario mattutino, ovvero alle 12.30. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sembra stia valutando concretamente quest'ipotesi e nulla di fatto lascerebbe intendere un ripensamento o un cambio sull'orario, al contrario. (...) L'ufficialità è comunque attesa entro il cinque settembre. Dopodiché seguiranno le riunioni tecniche che di consueto disporranno i servizi per l'ordine pubblico e

l'accesso delle due tifoserie. Molto stringenti le misure adottate nelle ultime partite considerate "sensibili" dall'Osservatorio e dalle forze dell'ordine. Ma per capire l'origine dell'anticipo all'orario mattutino, si deve necessariamente tornare alla stracittadina dello scorso aprile. In quell'occasione con il Derby giocato in orario serale, due quartieri furono presi in ostaggio nelle ore precedenti il fischio d'inizio. Ci furono scontri e furono scontri mirati alle forze dell'ordine che portarono al ferimento, seppur lieve, di 24 agenti del commissariato di zona e poliziotti del Reparto Mobile. (...)

(Il Messaggero)