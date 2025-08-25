Davanti spunta George, un Sancho in miniatura: e Gasp chiama Pessina

Da un Sancho all'altro. Se Massara non ha più la possibilità di arrivare a Jadon, si sta provando a tuffare su Tyrique George, classe 2006 del Chelsea che lo scorso anno con Maresca ha messo a segno 3 gol e 5 assist in 27 presenze. [...] Sancho sembra sempre più lontano, sebbene dopo la gara con il Bologna Gasperini abbia smentito le parole del ds. A Trigoria sono disposti ad aspettare altre 40 ore, ma, intanto hanno preso contatti con i Blues per George. Il club inglese sarebbe pronto a cederlo in prestito, ma, prima la Roma vuole capire se possa essere inserito un diritto di riscatto. Intanto, proseguono anche i contatti con Fabio Silva, sperando che il Wolverhampton scenda sotto ai 20 milioni.

Gasperini, inoltre, si è mosso in prima persona con Matteo Pessina, uno che ha allenato per 3 anni e al quale ha telefonato per sentire una sua disponibilità a trasferirsi a Roma. Attualmente è in Serie B con il Monza ed ha un costo che sarebbe sostenibile per le casse giallorosse. [...] Per il ruolo di vice Angelino resta invece in piedi la candidatura di Tsimikas del Liverpool. I Reds, però, vogliono cederlo a titolo definitivo e non aprono al prestito. Infine, Massara sta cercando una squadra per Baldanzi.

(gasport)