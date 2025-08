Date a Gasp un attaccante o si arrabbierà

La rivoluzione è appena cominciata. E tutto è meno che finita. Perché se qualcuno non lo ha ancora capito, il Gasp che non si fa nessuno scrupolo a chiedere questa Roma ereditata da anni di calcio atteso piuttosto che proposto, la vuole ribaltare, negli uomini e nei concetti fedeli al suo calcio. E allora cara società che mi hai spiegato di voler costruire una squadra in grado di vincere per la stagione del centenario (2026/27, nessun problema comunque se ci si dovesse riuscire prima) c'è bisogno che sul mercato si prendano giocatori giusti per il mio calcio. [...] Di fatto i numeri dicono che le risorse si sono esaurite, ma il direttore sportivo Massara sa che non si può fermare e che dovrà avere coraggio e fantasia, supportato dalla proprietà, per completare una Roma in grado di tornare a essere in corsa per uno dei primi quattro posti, quelli che valgono la sessantina di milioni (minimo) per la qualificazione al girone della Champions. Gasp ne vuole almeno altri quattro oltre al secondo portiere, Vasquez: un esterno a sinistra, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante di piede destro. Gasp li vorrebbe a breve giro di posta ma non sarà semplice accontentarlo. [...] Ferguson ha dato segnali confortanti, ma Gasp vuole anche altro, un nuovo Lookman per dare concretezza alla filosofia del tecnico, cioè giocare per segnare un gol più degli avversari. La Roma farà di tutto per accontentarlo. Altrimenti chi lo sente?

(P. Torri - la Repubblica)