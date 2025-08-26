Dan arriva: i tifosi sognano

Adesso è tutto nelle mani di Dan. I tifosi sognano lo sbarco del presidente […] con la speranza di ricevere un bel regalo: [...] l'ormai celebre "portafogliata", ovvero quell'investimento importante che può svoltare la stagione. Dan Eriedkin ha abituato ormai ogni anno i romanisti al colpo a sorpresa, la spesa inaspettata (tra stipendio e cartellino) che ha dato una scossa all'ambiente. [...] Così per alimentare il sogno Sancho i romanisti non possono che sperare anche nella mossa del presidente, magari di vederlo sbarcare nella Capitale proprio insieme a Sancho. Ci penserà Dan a chiudere la trattativa, in un modo o nell'altro. Quindi riuscendo con il suo intervento a portare l'inglese nella Capitale, oppure ordinando un cambio di rotta dopo i continui tentennamenti del giocatore.

Le riunioni operative si concentreranno naturalmente sul lavoro portato avanti in questa sessione estiva e sulle ultime mosse per riuscire a completare la rosa ancora priva del trequartista sinistro e del terzino vice Angeliño. E nonostante le difficoltà economiche legate al settlement agreement il presidente potrebbe decidere di avallare una spesa extra […] per avvicinare il ritorno in Champions League.

Insomma, la tifoseria aspetta con ansia gli ulteriori aggiornamenti sul mercato e sulle decisioni che prenderà il numero uno romanista. Così come Gasperini, che ha parlato più volte con Dan nelle ultime settimane per aggiornarlo sulla situazione mercato e per chiedergli il famoso sforzo economico per aggiungere quei 2-3 elementi che potrebbero davvero rendere la stagione divertente. Il tecnico è contento del lavoro svolto dalla squadra nelle ultime settimane di allenamento e nella partita col Bologna, ma è anche consapevole che serve un tassello in più in attacco per alzare il livello e garantire alla Roma quei gol che sono mancati la scorsa stagione. […]

Riunioni operative per il mercato, ma non solo. Perché si parlerà anche degli accordi commerciali (manca sempre il main sponsor) e del progetto stadio. Superato il problema del bosco, adesso il club aspetta la conclusione degli scavi archeologici per poi presentare il progetto definitivo in Comune e proseguire l'iter del progetto. Insomma, tante situazioni sul piatto: quando arriva Dan non si sta certo con le mani in mano.

(corsport)